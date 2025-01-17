Manisa zor virajda

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'da Niners Chemnitz'i yenerek adını son 16 takım arasına yazdırmayı başaran Manisa Basket bugün Süper Lig'de devrenin son maçında Yalovaspor'a konuk olacak. Yalova 90. Yıl Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Bu sezon Avrupa'da gösterdiği iyi performansa rağmen ligde hedeflediği çıkışı bir türlü yapamayan Manisa Basket'in 14 maçta 3 galibiyeti bulunuyor. Manisa Basket'in alt sıralardaki en önemli rakiplerinden düşme hattında bulunan Yalovaspor da 3 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılar, en önemli rakibini deplasmanda yenerek Avrupa'daki çıkışını sürdürüp ligde rahat bir nefes almak istiyor. Son üç deplasmanda Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka ve Galatasaray'a yenilen Manisa temsilcisi bugün dış sahadaki şanssızlığını da kırmak istiyor.