Bodrum Futbol Antep virajında

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenilip 15 puanla düşme hattında kalan Bodrum Futbol Kulübü, 20. hafta müsabakasında bugün Gaziantep FK'ya konuk olacak. Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak. Yeşil-beyazlılarda lisansı çıkarılan yeni transfer Jonathan Okita görev verilmesi durumunda ilk kez Bodrum FK forması giyecek. Yeşil-beyazlıların rakibi G.Antep FK, iç sahadaki performansıyla dikkat çekiyor.

DIŞ SAHA KARNESİ KÖTÜ

Taraftarı önünde 9 karşılaşmaya çıkan kırmızı-siyahlı ekip, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşarken kalesinde gördüğü 4 golle iç sahada en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Ligdeki ilk sezonunda kötü günler geçiren Bodrum FK'nın dış saha karnesi oldukça zayıf. Yeşil-beyazlılar, dış sahada son deplasman galibiyetini 20 Eylül'de Hatay'a karşı 1-0'lık sonuçla alırken, bu tarihten sonra oynadığı 6 maçta gülemedi. Bu süreçte 5 yenilgi ve bir beraberlik alan Muğla temsilcisi bugün Antep temsilcisi önünde zinciri kırmak istiyor.

VOLKAN DEMİREL TEMKİNLİ KONUŞTU

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel bugünkü kritik maç için temkinli konuştu. Rakipleri Gaziantep FK'nın son maçlarda iyi sonuçlar aldığına dikkat çeken Demirel, "Zorlu bir deplasman maçına çıkacağız. Rakibimiz çıkışta. Oradan puan ya da puanlar almak için elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi. Muğla ekibi, Demirel yönetiminde 8 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 5 puan topladı.