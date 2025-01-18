Göztepe’ye Sambacı sol kanat

Trendyol Süper Lig'de transfer bombalarını peş peşe patlatmak için kolları sıvayan Göztepe'de yeni bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekibin sol kanatta rekabeti artırmak için Djalma Silva'ya alternatif olarak Athletico Paranaense'den 24 yaşındaki Arjantinli sol kanat oyuncusu Tomas Cuello'ya kanca attığı öğrenildi. Yaklaşık 3 milyon Euro piyasa değeri bulunan Cuello'nun sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor. Son dönemlerde yaşanan sakatlıkların artması nedeniyle işini şansa bırakmak istemeyen İzmir ekibinin her bölge için alternatifli bir kadro oluşturmak istediği gelen bilgiler arasında. Genç ve gelişime açık oyuncunun Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'ın transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı öğrenilirken, İzmir ekibinin Brezilya'da birçok oyuncu ile temasta olduğu gelen bilgiler arasında.

STANİMİR STOİLOV ONAY VERDİ

Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov ile devre arası transfer çalışmalarını beraber yürüten kurmayların, Stoilov'un onayını almadan herhangi bir girişimde bulunmayacakları kaydedildi. Cuello, geçen sezon Athletico Paranaense'de 61 maça çıkarken, 5 gol, 11 asist yapma başarısı gösterdi.

ROMULO CARDOSO SARI KART CEZALISI

Göztepe'nin son günlerde yıldızı parlayan en önemli oyuncularından Romulo Cardoso, yarın oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Son oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında gördüğü kart nedeniyle sarı kart sınırını dolduran Sambacı golcünün yerine Kuryu Matsuki'nin forma giymesi bekleniyor. Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov'un Juan ile Matsuki'yi ikili forvet olarak oynatması bekleniyor. Fenerbahçe karşılaşmasında cezasını tamamlayacak Romulo'nun Ülker Stadı'ndaki müsabakada ilk 11'de başlaması bekleniyor. Romulo; Süper Lig'de 9 gol ve 5 asistlik performansıyla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi kulüplerin ilgisini çekmişti.

SARI-KIRMIZILILAR EMERSONN'U AÇIKLAYACAK

Göztepe, geçtiğimiz günlerde Athletico Paranaense'den kiraladığı 20 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Emersonn Correia'yı açıklamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir'e gelerek sağlık kontrolünden geçen Sambacı'nın transferinin bugün açıklanacağı öne sürüldü. Profesyonel kariyerine Athletico Paranaense'de başlayan Emerson, U20 takımında ve A takımda forma giyme başarısı gösterdi. Avrupa'dan ve Süper Lig'den birçok takımın transfer listesinde yer alan genç oyuncu, Sport Republic farkıyla Göztepe'yi tercih etti. Futbolcunun yarınki Antalyaspor maçında teknik direktör Stanimir Stoilov tarafındankadroya alınması ve kulübede başlaması bekleniyor.

SPORT REPUBLİC'TE DEĞİŞİM

Göztepe'nin yarışmacı haklarını elinde bulunduran Sport Republic, Johannes Spors'u yeni Futbol Direktörü olarak atamaya çok yakın. Sorumlulukları arasında şirkete bağlı tüm kulüplerin yönetimi yer alacak. Bunların arasında Göztepe ve Fransa 2. Lig ekibi Valenciennes de yer alacak. 41 yaşındaki Alman spor adamı, daha önce Hoffenheim, Leipzig, Hamburg, Vitesse ve Genoa gibi önemli kulüplerde farklı görevlerde bulunmuştu. Önümüzdeki günlerde Spors'un yeni görevi kamuoyu ile paylaşılacak.