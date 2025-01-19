Başakşehir evinde güldü

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. 18. dakikada RAMS Başakşehir penaltı kazandı. Figueiredo'nun ceza yayının biraz sağından çıkardığı şutta kaleci Grbic, meşin yuvarlağı sektirdi. Keny araya girerek topa dokunmak istedi ancak Grbic'in müdahalesiyle altıpasın içinde yerde kaldı. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. 21'inci dakikada penaltıyı kullanan Figueiredo, kaleci Grbic ile meşin yuvarlağı ters köşelere gönderdi: 1-0. Başakşehir, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. 90+11. dakikada kontra atağa çıkan Başakşehir'de Crespo'nun ileri gönderdiği topu sağ tarafta Ömer Ali Şahiner bekletmeden Kemen'e aktardı. Kemen'in kaleciyi çalımladıktan sonra yaptığı ortada müsait pozisyondaki Ömer Ali Şahiner, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru belirledi: 2-0.