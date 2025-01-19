İstanbul’da sessiz gece

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Samsunspor'la 0-0 berabere kaldı. 15. dakikada Immobile'nin ceza yayının birkaç metre gerisinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü. 40. dakikada Drongelen'in oynadığı uzun topu karşılarken Beşiktaş savunmasında Emirhan ile Uduokhai çarpıştı. Emirhan'dan seken meşin yuvarlağı önünde bulan Emre'nin dışından şutunda, kaleci Mert Günok uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı. Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

SAMSUNSPOR'DA DRONGELEN KIZARDI

62. dakikada Gedson meşin yuvarlağı hemen yanındaki Silva'ya verirken oyuncunun dokunuşunda kaleciden seken topu Schindler çizgiden çıkardı. 82. dakikada Dimata'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Ercan'ın şutunda, Mert Günok ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi. 90+7. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Muçi'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Silva'nın son çizgiden arka direğe yaptığı ortaya boş pozisyonda Semih'in kafa vuruşunda, savunmada Schindler bir kez daha çizgiden çıkardı ve mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

TOPRAKTEPE'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Beşıktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, oynadıkları son maça göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Topraktepe, Bodrum FK karşısında sağ bekte görev verdiği Onur'u yedeğe çekerken, Svensson sarı kart cezasını tamamlayarak formasına kavuştu. Kadrodan çıkarılan Zaynutdinov'un yerine ise Emirhan Topçu'ya görev veren Topraktepe, orta sahada Ndour'u kulübeye çekerken yerine Al- Musrati'ye, hücumda ise Ernest Muçi'nin yerine Milot Rashica'ya formayı teslim etti.

SAMSUNSPOR'DAN HAKEM SAĞLAM'A KIRMIZI KART TEPKİSİ

Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Samsunspor, maçın ardından yaptığı paylaşımla maçın hakemine tepki gösterdi. Maç sonu paylaşımında 64. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalan oyuncuları Drongelen'in hakeme olan itirazının fotoğrafını kullanan Samsunspor'un paylaşımı, taraftarları tarafından da büyük ilgi gördü.

JOAO MARİO ISLIKLANDI

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcularından Joao Mario gösterdiği performans nedeniyle tepki gördü. Mücadele içinde birçok top kaybı yapan 31 yaşındaki orta saha 60. dakikada oyundan çıkarken Muçi ile yer değiştirdi. Deneyimli futbolcu değişiklik için kenara gelirken tribünler tarafından ıslıklandı.

SOLSKJAER'DEN 1,5+1 YILLIK İMZA

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün sözleşme süresi belli olurken, yıllık 3 milyon Euro kazanacağı öğrenildi Beşiktaş, teknik direktör arayışlarında mutlu sona ulaşırken, Norveçli antrenör Ole Gunnar Solskjaer'in 1,5+1 yıllık sözleşme süresince kazanacağı ücrete dair bir iddia spor gündemine geldi. 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayan, bir yıl opsiyonlu olacak şekilde 2026-2027 sezonunu kapsayan kontratı olan deneyimli antrenörün, görev süresi boyunca alacağı ücretin yıllık 3 milyon Euro (105 milyon TL) olacağı öğrenildi.

MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Beşiktaş'ın 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk anlaşmaya vardığı Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Samsunspor karşılaşmasını tribünden izledi. Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleriyle bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde buluşan Solskjaer, Gelişim Elit A Ligi'nde Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı'nın Boluspor'u 4-0 mağlup ettiği müsabakayı da yerinde takip etti. Deneyimli teknik adam daha sonra Tüpraş Stadı'nda mücadeleyi yardımcı antrenörü Erling Moe ve ekibiyle izledi.

Berke Özbay yazdı...

NEGATİF HAVA POZİTİFE DÖNÜYOR

Yeni yönetimiyle sezonun ikinci yarısına daha umutlu giren ve teknik direktörlük koltuğuna Norveçli Ole Gunnar Solskjaer'i getiren Beşiktaş sezonun flaş ekibi Samsunspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. Ligde oynadığı son üç mücadelede yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, Bodrum'un ardından Karadeniz ekibini de devirerek bu sezon üçüncü kez ikide iki yapmak ve moral kazanmayı hedefliyordu. Mücadeleye oldukça baskılı başlayan siyah-beyazlılar ilk dakikadan itibaren topun hakimiyetini eline aldı. Geçmiş döneme kıyasla daha istekli ve hareketli bir görüntü veren Kara Kartal ilk yirmi dakikada tehlikeli pozisyonlar da yakaladı. Oldukça tempolu geçen ilk yarıda iki ekip de zaman zaman etkili olmayı başarsa da mücadele genellikle orta saha mücadelesi şeklinde geçildi.

İYİ SİNYALLER VERDİ

Siyah-beyazlılarda ikinci yarıda ise pozisyonlar arttı. Birçok kez öne geçme fırsatı yakalayan Beşiktaş fırsatları değerlendiremese de gelecek adına iyi sinyaller verdi. Kara Kartal zor günler geçirmesine rağmen, ligin en organize ekiplerinden olan Samsunspor'u özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra epey zorladı. Serdal Adalı yönetimin göreve başlamasıyla sahadaki, tirübndeki ve camiadaki negatif hava yerini yavaş yavaş pozitife bırakmaya başlamışa benziyor. Son olarak gelen Solskjaer hamlesi taraftarları olumlu etkilerken, son zamanlarda epey azalan siyah-beyazlı tribünlerdeki taraftar sayısı artarken, 12. adam dün akşam destek için takımlarını yalnız bırakmadı.