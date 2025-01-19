Nazillispor kendine geldi

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta hedefini Play-Off olarak belirleyen Nazillispor, son sıradaki Giresunspor'u mağlup ederek moral buldu. 5. dakikada Ali Akçay'ın kaydettiği golle geriye düşen siyah-beyazlılar hızlı reaksiyon göstererek 15'te Taşkın Çalış'ın penaltıdan ve 17'de Zahit Fındık'ın golleriyle 2-1 öne geçti. 38'de Taşkın bir kez daha sahne aldı ve ev sahibi ekip soyunma odasına 3-1 önde gitti. İkinci yarının büyük bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçti. 84'te Oğuzhan Akgün'ün golüyle skor 4-1 olurken, 90'da Aydemir Hami'nin golü skoru belirledi ve Naz-Naz maçı 4-2 kazandı. Bu skorla Aydın temsilcisi puanını 12 yaparak uzun bir aradan sonra düşme hattından çıktı.