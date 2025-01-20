Kaf-Kaf direnemedi

EKONOMİK sıkıntılarla boğuşan ve kadrosundaki oyuncuların önemli bir bölümü takımdan ayrılan Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında zirve mücadelesi veren Tofaş'ı konuk etti. Maça Bursa temsilcisi iyi başladı ve ilk çeyreği 17-24 önde geçti. İkinci çeyreğin başında da Kaf- Kaf hücumda bocaladı ve fark 13'e kadar çıktı. Bu dakikadan sonra seyirci desteğini de arkasına alan KSK, 19-0'lık müthiş bir seri yakaladı. İlk yarı 44-40 bitti. Dengeli geçen üçüncü çeyreğin son bölümünde konuk ekip öne geçti ve son çeyreğe 61-65 önde girdi. Dördüncü periyotta yorulan Karşıyaka oyunda kalmakta zorlandı. Farkı açan Tofaş, sahadan 81-93 galip ayrıldı. Üst üste 4. yenilgisini alan Karşıyaka, 23 puanla 7. sırada kaldı.