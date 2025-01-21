Yunusemreli Enes Türkiye üçüncüsü

TÜRKIYE Judo Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Emre Yazgan Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Yunusemre Belediyespor'un genç judocularından Enes Pınar, 90 kiloda Türkiye 3'üncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada Manisa'nın tek madalyasını kazanan başarılı sporcu, gösterdiği iyi performansla alkış alırken milli takıma seçilmenin de gururunu yaşadı. Kulüp başkanı Bülent Kanik yaptığı açıklamada, Enes Pınar'ı, mücadele eden sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi