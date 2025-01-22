Parlatan tamam

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da teknik hamle gecikmedi. İzmir temsilcisi, teknik direktörlük görevine Ersan Parlatan'ın getirildiği öğrenildi. Ligin ikinci devresinin ilk maçında deplasmanda İnegölspor'la 0-0 berabere kaldıktan sonra teknik direktör Olcay Şahan'la yollarını ayıran kırmızı- lacivertliler, 47 yaşındaki teknik adam Ersan Parlatan'la prensip anlaşmasına vardı. Berlin doğumlu UEFA Pro Lisans sahibi olan Parlatan, son olarak bu sezon Trendyol 1'inci Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nde 12 maçta görev yapıp 1.25 puan ortalaması yakaladı.

GÖZTEPE'DE DE ÇALIŞMIŞTI

Almanya'da Berlin AK 07, BFC Viktoria 89, Altlüdersdorf, TSG Neustrelitz, Viktoria Berlin, TSV Steinbach, Nürnberg, Kickers Offenbach, Wuppertaler SV gibi kulüplerde çalışan yardımcılığını şan Ersan Parlatan, Türkiye'de Göztepe ve Konyaspor'da İlhan Palut'un Gözyardımcılığını yaparken, Bandırmaspor ve Keçiörengücü'nde teknik adam olarak görev aldı. Tecrübeli teknik adamın bu hafta İzmir'de oynanacak Kepezspor karşılaşmasında takımın başındaki ilk maçına çıkacağı da gelen haberler arasında.