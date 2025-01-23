Altay’da Deniz yolcu

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta kötü günler geçiren Altay'da tecrübeli golcü Deniz Kadah da yol ayrımına geldi. Siyah-beyazlı ekibin en önemli oyuncularından olan ve yaşanan onca probleme rağmen takımı terk etmeyen Deniz'in alacaklarını bir türlü tahsil edemediği gerekçesiyle ayrılmak üzere olduğu ifade edildi. Bu sezon çıktığı 14 maçta 1 gol atan Deniz, yaz döneminde futbolu bırakma kararı almış ancak yönetimin ısrarıyla 1 sezon daha devam etmişti. Transfer yasağı bulunan İzmir ekibinde başkan Süleyman Özkaral'ın tecrübeli ismi takımda tutmak için kaynak aradığı gelen bilgiler arasında.

ÖZGÜR 4 YIL SONRA

24ERZİNCANSPOR'A 3-1 yenilerek ikinci devreye mağlubiyetle başlayan Altay'ın tek golünü atan Özgür Özkaya 4 yıl sonra gol sevinci yaşadı. Tecrübeli sol bek, ceza sahası içi sol çaprazdan sert bir vuruşla topu 90'a göndererek jeneriklik bir gol attı. Kaptan Özgür, Altay formasıyla en son 23 Kasım 2020'de Menemen deplasmanında fileleri sarsmıştı.