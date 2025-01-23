Gurur tablosu

İstanbul'da düzenlenen U20 Salon Türkiye Şampiyonası nefesleri kesti. Şampiyonaya katılan Aydınlı atletlerin performansları ise dikkat çekti. Sporcu Eğitim Merkezi bünyesinde yetişen sporculardan Koray Uygun ve Talha Gülnihal ile İncirliova Spor Lisesi sporcusu Öykü Ceylin Tekdal şampiyonaya damga vurdu. Koray Uygun kendi yaşı olan U18 yerine bir üst kategori olan U20 60 metre engelli yarışında 7,87'lik derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu.

ÜST YAŞ KATEGORİSİNDE YARIŞTI

Bu başarıyla 7,78'lik Türkiye rekoruna oldukça yaklaşan Koray, en dikkat çeken isimlerden biri oldu. Koray, 8 Şubat'ta Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenecek olan U20 Salon Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Öykü Ceylin de şampiyonaya damgasını vuran gençlerden biri oldu. 2009 doğumlu Öykü, kendi yaş grubunun üstünde yarışarak U20 kategorisinde 60 metre engelli branşında Türkiye Şampiyonu oldu. Öykü de Bulgaristan'daki şampiyonada Türkiye'yi temsil etme onurunu yaşayacak. 'DİSİPLİNİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ'

Şampiyonada dikkat çeken bir diğer sporcu ise Talha Gülnihal oldu. Talha, aynı kategoride gösterdiği 7,91'lik derecesiyle Türkiye ikinciliği kazandı. Sporcuların antrenörü Burak Uygun, büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Koray, Talha ve Öykü, disiplinli çalışmanın ve kararlılığın en güzel örneklerini sergilediler. Her biri, bizi gururlandıran başarılarla evlerine döndü. Balkan Şampiyonası'nda da bayrağımızı dalgalandıracaklarına yürekten inanıyoruz" dedi.

İLK AYDAN TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden milli sporcu Elifnaz Köseoğlu, Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda Aydın'ı gururlandırdı. Köseoğlu +68 kilo kategorisinde 99 sporcu arasında 7 maçını da kazanmayı başararak Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. Uzun yıllar taekwondo sporcusu olarak Türk sporuna hizmet eden ve geçtiğimiz haftalarda Aydın İl Temsilciliği görevine atanan Bahadır Yorgancı, görevdeki ilk ay��nda gelen şampiyonluğun mutluluğunu yaşadı. Yorgancı, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın ziyaretinde söylediği 'Aydın'dan şampiyon istiyorum' sözleri bize motivasyon oldu. Bunu yerine getirdik. İnşallah en kısa zamanda Dünya Şampiyonluğu'nu da armağan edeceğiz" dedi.