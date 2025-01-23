Manisa’ya taze kan

Manisa Futbol Kulübü, kendi akademisinden yetişen 2007 doğumlu orta saha oyuncusu Bulut Uysal ile profesyonel sözleşme imzaladı. İmza törenine Sportif Direktör Serkan İşyapan da katıldı. Kariyerinin en önemli adımlarından birini attığını belirten genç futbolcu, "Bana güvenen ve inanan tüm yöneticilerime ve hocalarıma teşekkür ediyorum. Çok çalışıp takımımın başarısı için mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı. Bulut Uysal'a kariyerinde başarılar dileyen İşyapan da "Bulut, U17 Takımımızda dikkat çeken çok önemli bir yetenek. Başarılı olacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.