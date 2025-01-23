Petkim tarih yazdı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkimspor, Play-In etabındaki son maçta İsrail temsilcisi Hapoel Holon'u 93-85 yenerek seride iki galibiyete ulaştı ve adını son 16 turuna yazdırdı. İzmir temsilcisi Azerbaycan'da Bakü Sports Palace'ta oynanan karşılaşmaya istediği gibi başlayamadı ve ilk çeyreği 23-27'lik skorla yenik kapattı. İkinci çeyrekte daha etkili bir performans sergileyen Petkimspor soyunma odasına 51-48'lik üstünlükle gitmeyi başardı. Üçüncü periyotta da iyi oyununu sürdüren Aliağa temsilcisi 72-66'lık skorla son çeyreğe 6 sayılık avantajla gitti. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan son çeyrekte de üstünlüğünü korumayı başaran Aliağa Petkimspor, rakibine fırsat vermedi ve parkeden 93-85'lik skorla galibiyetle ayrılmayı bildi.

RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Bu sonuçla Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırmayı başaran İzmir temsilcisi tarih yazarken, büyük bir sevinç yaşadı. Petkim'de Echenique 18, Van Beck ise 16 sayıyla yıldızlaşırken karşılaşmanın en skorer isimleri oldu. İzmir ekibinde Breein Tyree 15, Da'Kethe Dotson 14, DeShawn Russell 13, Peyton Aldridge 8, Najee Williams 7, Selim ise 2 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Aliağa Petkimspor, son 16 turunda K Grubu'nda La Laguna Tenerife, BAXI Manresa ve Pallacanestro Reggiana ile mücadele edecek.