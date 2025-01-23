Umduğunu bulamadı

Yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen Nesine 3. Lig 1. Grup'ta ligin ikinci yarısına galibiyetle başlayarak zirve yarışını sürdüren Karşıyaka'da Aralık ayının sonunda başlatılan yardım kampanyası havada kaldı. Sezona iş adamlarından oluşan iddialı bir yönetim ile giriş yapan ancak ligin ortası gelmeden iflasın eşiğine sürüklenen yeşil-kırmızılılarda Ayhan Gültekin'in başlattığı 'Şimdi Sahip Çıkma Zamanı' isimli bağış etkinliğine taraftar ilgi göstermedi. Gültekin'in söz verdiği gibi 1 milyon lira bağışladığı kampanyanın başlangıcının üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen sadece 3 milyon 661 bin lira toplayabilen Karşıyaka'da beklenen ilgi olmadı.

ŞİRKETLEŞME ÇAĞRISI

Taraftarlar ise sosyal medya hesabından yapılan paylaşımların altına "Şirketleşme için neden inat ediyorsunuz, iban üzerinden toplanan bağışlarla kulübün geleceğini kurtarabileceğinizi mi sanıyorsunuz?" yazarak tepkilerini dile getirdi. Ayrıca kongrelerde iş adamlarının sözcüsü konumunda olan Cenk Karece'nin de kulüp için yalnızca 50 bin liralık bağış yapması da taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

KAF-KAF'A ÇİFTE ŞOK

Karşıyaka'da iki futbolcunun sakatlanması keyifleri kaçırdı. 4-0 kazanılan Kırşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan orta saha Erdal Öztürk'ün arka adalesinde yırtık çıktı. Gurbetçi futbolcunun 4 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi. İlk gol sevincini yaşayan stoper Abdülkadir Öksüz de haftanın ilk antrenmanında adalesinden sakatlandı. 25 yaşındaki savunmacının cumartesi günü Bulvarspor maçında görev yapmasının zor olduğu belirtildi.