Altınordu’da rota Birinci Lig

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da Olcay Şahan'ın yerine anlaşmaya varılan teknik direktör Ersan Parlatan, dün resmi sözleşmeyi imzaladı. Parlatan, "Çok güzel bir camia ve kulüple anlaşmış bulunmaktayım. Sezon başından beri Altınordu ve ligi takip ediyorum" dedi. Büyük sözler söylemek istemediğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Lig yarışının içindeyiz. Büyük sözler söylemek doğru değil. Hedefe ulaşmayı istemem gayet normal. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Hedeflediğimiz 1'inci Lig'e en kısa sürede yükselmek istiyoruz" diye konuştu. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, yeni teknik direktörleri Ersan Parlatan'ı uzun süredir takip ettiklerini belirterek, "Bizim mutlaka 1'inci Lig'e çıkmamız gerekiyor.

HEDEF YENİ EROĞLU

2'nci Lig göz önünde değil. Hüseyin Eroğlu ile 10 yıllık yakaladığımız periyodu daha yukarıya taşımak istiyoruz. Süper Lig'e çıkıp Athletic Bilbao gibi bir yapıda olmamız lazım. Buradan açıkça söylüyorum ben ikinci Hüseyin Eroğlu'nu arıyorum. Bu nedenle Ersan Parlatan hocamız ile uzun yıllar beraber çalışmak istiyoruz" diye konuştu.