Ersan Parlatan’dan iddialı açıklamalar

İzmir ekibi, 26 Ocak Pazar günü Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde Kepezspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Tecrübeli teknik adam, "Burada bulunmaktan mutluyum. Altınordu ile ilgili olarak önceden çok pozitif şeyler duymuştum. Şimdi burada teknik adam olarak görev yapıyoruz. Yerleşkemiz çok güzel, çalışanlar yardım sever. Burada maçlar oynayan çocuklarımızı gördük cıvıl cıvıl bir yerimiz var. İlk günlerde biraz telaş yaşandı ama şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Uzun zamandır bu ailenin bir paçasıymışım gibi hissediyorum." dedi.

Ersan Parlatan, Kepezspor maçıyla ilgili olarak da "Pazar günü sahamızda oldukça önemli bir maça çıkacağız. Kazanarak başlamak istiyoruz hedefimiz üç puan. Geldiğim günden beri oldukça çalışkan, hedefi olan bir oyuncu grubu ile buluştum. Herşey oldukça iyi gidiyor. Umut vaad eden bir kadromuz var. Pazar günü üç puanla ayrılan taraf olmak istiyoruz"

Parlatan, Pazar günü de tüm taraftarları takımımıza desteklemeye çağırdı.

ALTINORDU DEVLERİ BULUŞTURDU!

Öte yandan Altınordu Futbol Kulübü, hafta içinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın U13 Takımları ile turnuva düzenledi. Üç büyük takımın sporcuları Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde misafir oldu. İki gün devam eden organizasyonda genç sporcular sahada ter dökerken aileleri de tribünde büyük heyecan yaşadı. Turnuvanın bitiminde tüm takımlar hatıra fotoğrafı çektirdi.