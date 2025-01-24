Göztepeli Zeynep hedefi 12’den vurdu

Olimpik branşlara yaptığı yatırımların karşılığını alan Göztepe Spor Kulübü, okçuluk branşında önemli bir başarıya imza attı. Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Salon Federasyon Kupası Zeynep Köse birincilik kürsüsüne çıktı. Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'ndeki organizasyonda sarıkırmızılı ekibin sporcusu Köse, Salon Federasyon Kupası'nda klasik yay kadınlar kategorisinde şampiyon oldu. Turnuvaya 118 kulüpten 903 sporcu katılırken, kadınlarda Zeynep Köse'nin birinciliği elde ettiği branşta erkeklerde zirveye İstanbul Okçuluk Spor Kulübü'nden Mete Gazoz çıktı. 21 yaş altında erkeklerde ise Vedat Erbay Spor Kulübü'nden Altan Kara, kadınlarda ise Antalya Okçuluk İhtisas Kulübü'nden Dünya Yenihayat altın madalya kazandı. Erkekler takımda İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü sporcuları Efe Gürkan Maraş, Halil İbrahim Özdemir ve Tümer Ulaş Berkin, kadınlar takımda ise Antalya Okçuluk İhtisas Kulübü okçuları Gülperi Atak, Ezgi Başaran ve Aysima Karaoğlu birinciliği elde etti. 21 yaş altında erkekler takımda Okçular Vakfı Spor Kulübü'nden Tunahan Bilgen, Muhammet Musab Gülay ve Harun Kırmızıtaş altın madalyanın sahibi olurken kadınlar takımda ise Antalya Okçuluk İhtisas Kulübü'nden Zeynep Barbaros, Ezgi Karay ve Dünya Yenihayat birinciliğe ulaştı

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