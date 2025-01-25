Altınordu hareketli

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ara transfer döneminde FC Bocholt'ta forma giyen 21 yaşındaki sol bek Ali Barak ve RB Salzburg 2 takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Alparslan Baran ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Her iki oyuncu için Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde imza töreni gerçekleştirildi. İzmir ekibinin yeni transferlerinden Alparslan çok çalışarak şampiyonluk yolunda formanın hakkını vermek istediğini söyledi. Mutlu olduğunu belirten Ali Barak ise formayı kazanmak için var gücüyle çalışacağını dile getirdi.

PARLATAN İSTEDİ

İzmir ekibinde geçtiğimiz günlerde Efeler 09'a kiralık olarak gönderilen genç orta saha oyuncusu Ege Arslan ile sol kanat Furkan Emin Kaçmaz takıma geri döndü. Altyapıdan yetişen iki genç oyuncunun geri dönmesini takımın yeni teknik direktörü Ersan Parlatan'ın istediği öğrenildi.