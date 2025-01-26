Kaf-Kaf tam gaz

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta ikinci yarının ilk iç saha maçına çıkan Karşıyaka, Kemerkent Bulvarspor'u 1-0 mağlup etti. Geçen hafta deplasmanda Kırşehir FSK'yı 4-0 mağlup ederek kendine gelen yeşil-kırmızılılar, bu galibiyetle kendine geldi. 8. dakikada Bulvarspor atağında Ayberk'in pasında Kaan'ın şutu direğin dibinden auta çıktı. 37'de Karşıyaka'nın rakip defanstan kaptığı topta Sefa ceza sahası dışından cepheden vurdu, kaleci üstüne gelen topu yumrukla uzaklaştırdı. 43'te Karşıyaka ceza sahası içinde yaşanan karambolde Cihan'ın vuruşunu Sefa çizgiden çıkardı.

ALİ SİNAN SKORU BELİRLEDİ

54'te Sefa'nın sağdan kullandığı kornerde yaşanan karambolde Kadir'in cezası işinden vuruşunu savunma çizgiden çıkardı. 75'te Sefa'nın soldan ortasında ceza sahası içinde Mert'in üstünden geçen topu iyi takip eden Ali Sinan arka direk dibinde kayarak ayağıyla golü attı: 1-0. Müsabakada başka gol olmadı ve Karşıyaka, sahasında Kemerkent Bulvarspor'u tek golle 1-0 mağlup etti. Yeni teknik direktörü Ahmet Yıldırım yönetimindeki ikinci maçında da kazanan Kaf-Kaf zirve yolundaki inadını da göstermiş oldu.

DERİN İÇİN SAYGI DURUŞU

Karşıyaka futbol takımı, önceki gün trafik kazasında hayatını kaybeden yeşil- kırmızılıların eskrim takımı sporcusu Derin Rüyam Kamiloğlu'nu unutmadı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın ekranında maçtan önce Derin'in görseli yer aldı. Mucadele öncesinde de saygi duruşunda bulunuldu.