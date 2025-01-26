Kara Kartal Antalya önünde

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, bugün Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Ligde çıktığı 19 müsabakada 8 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 31 puanla 6. sırada bulunuyor. Hafta içinde Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Athletic Bilbao'yu 4-1'lik skorla yenerek sükse yapan Kartal, bu çıkışını Antalya önünde de sürdürmek istiyor. Ev sahibi Antalyaspor ise 21 puanla 14. sırada küme düşme barajının hemen üzerinde konumlanıyor. Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Athletic Bilbao sınavının ardından ligde ilk kez takımının başında sahaya çıkacak.

TAKIMDA 4 EKSİK VAR

Siyah-beyazlı takımda maç öncesi 4 eksik bulunuyor.Tedavileri devam eden Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç ve Gabriel Paulista'nın yanı sıra Can Keleş kadroda yer almıyor.