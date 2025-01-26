Manisa’dan kritik zafer

Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçını kaybederek küme düşme hattından kurtulamayan Manisa Basket, 16. hafta mücadelesinde Bursaspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk bölümünde iki ekip de pota altında rahat sayılar buldu. Ardından Yunus Emre ve Besson'un etkili olduğu ilk çeyreği Manisa 23-25 önde geçti. İkinci periyotta Jaylon Brown ve Berkay ile dış şutlarda isabetler bulan ev sahibi ekip farkı kapatıp öne geçti. Bu bölümde fark 10 sayıya kadar çıksa da Manisa toparlandı ve devreye 50-46'lık skorla gidildi.İkinci yarıda tam anlamıyla Manisa Basket fırtınası esti. Üçüncü çeyrekte rakip potayı üçlük yağmuruna tutan Ege temsilcisi, rakibine sadece 14 sayı bulma şansı tanırken, 28 sayı üretti ve öne geçti. Son periyoda 64-74'lük skorla önde giren Manisa Basket, skorun avantajını iyi kullanırken, yüksek şut yüzdesiyle rakibinin farkı eritmesine izin vermedi. Kritik deplasmanda önemli bir galibiyet alan Manisa Basket, hem 3 haftalık hasretini bitirdi, hem de düşme hattından averajla ve maç fazlasıyla da olsa kurtuldu.