Menemen çok mutlu

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Menemen FK, sahasında Karaman FK'yı mağlup etti: . Ligin ilk yarısında 6 maçta aldığı 3 beraberlik ve 3 yenilgi ile zirve yarışında geride kalan İzmir ekibi, geçen hafta ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Mersin İdmanyurdu'nu 5-0 yenerek kendine gelmişti. Sahasında Karaman FK'yı da mağlup eden sarı-lacivertliler, bu sonuçla ikide iki yaparak zirve yarışındaki inadını da gösterdi. İlk yarıda iki takımda pozisyon bulmakta zorlanırken, gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi. İkinci yarıda baskısını artıran Menemen FK, 58. dakikada yeni transferi Altar Han Hidayetoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. 74'te Ömer Faruk Yılmaz skora denge getirdi: 1-1. 85'te sahneye çıkan Erhan Öztürk galibiyeti Menemen FK'ya getiren isim oldu: 2-1.