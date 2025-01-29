Horoz’u ligde tutacağız

Nesine 3. Lig 4. Grup'taki son maçında Nilüfer FSK'yı mağlup eden Denizlispor'da maçın kahramanı açıklamalarda bulundu. Denizlispor'un Süper Lig'e çıktığı 2018-2019 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve 2 sezon aradan sonra yolu tekrar Horoz ile kesişen ve 3 sezon daha yeşil-siyahlı formayı toplam 118 kez terleten ve 11 gol ile 19 asiste adını yazdıran kaptan Gökhan Süzen, dönüş hikayesini Yeni Asır'a anlattı.

7 DAKİKADA İMZALADI

37 yaşındaki tecrübeli futbolcu Süzen, "3. Lig'de oynamak gibi bir niyetim yoktu. Ancak zor durumda ki Denizlispor'dan teklif gelince, hiç düşünmedim. Başkanla transfer görüşmemiz 7 dakika sürdü. Çok farklı duygularla sahaya çıktım. Çok büyük heyecanım vardı. Genç arkadaşlarım hepsi elinden geleni yapıyor. Nilüfer FSK karşısında hepsi çok iyi performans gösterdi. Benim gol atmam da benim adıma çok güzel oldu. Kürşat Hocam ile birlikte genç arkadaşlarımıza neler yapabileceklerini anlatıyoruz. Hocamızla birlikte tarih yazmaya and içtik" dedi.

DENİZLİ UMUT DOLU

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta son olarak Bursa Nilüfer FSK'yı mağlup ederek haftalar sonra kazanan Denizlispor, kurtuluş ateşini yaktı. Yeşil-siyahlılar, puanını yediye yükseltirken, sınırda yer alan 13. sıradaki Edirnespor ile puan farkını 4'e indirdi. Horoz, gelecek hafta deplasmanda direkt rakiplerinden olan Polatlı SK'ya konuk olacak.