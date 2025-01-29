KSK yine karıştı

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta son iki maçını kazanarak yeniden şampiyonluk için umutlanan Karşıyaka Spor Kulübü'nde ortalık bir kez daha karıştı. 24 Aralık 2024'te yapılan olağanüstü genel kurulda ikinci kez seçimle başkanlık koltuğuna oturan İlker Ergüllü görevinden istifa etti. Futbolda transfer yasağına rağmen son iki maçını kazanarak yeniden umutlanan yeşil-kırmızılılarda voleybol takımı hedeften şaşarken, basketbol takımı ise hem transfer yasağı hem de kadronun dağılması nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Tüm bunların ışığında başkan Ergüllü'nün istifa etmesi kulübü belirsizliğe itti.

YOL HARİTASI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Yaklaşık 1.5 ay yönetimsiz kalan Karşıyaka'nın kayyuma kalmaması için 24 Aralık'taki kongrede son anda başkanlık koltuğuna oturan Ergüllü'nün ikinci dönemi kısa sürdü. Karşıyaka'da İlker Ergüllü'nün ilk yönetimi de yaşanan istifalar sonunda düşmüştü. Başkanvekili Mutlu Altuğ'un kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Karşıyaka'da mevcut yönetimin nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu oldu. Yeşil-kırmızılı kulüpte mali sıkıntıların aşılamaması nedeniyle İlker Ergüllü'nün noter onaylı istifasını kulübe gönderdiği öğrenildi.

ENES'TEN İYİ HABER GELDİ

Karşıyaka'ya bileğinden sakatlık yaşayan sol kanat Enes Nalbantoğlu'ndan iyi haber geldi. Attığı 6 golle takımın en skorer ismi olan 29 yaşındaki futbolcu geçen hafta yeşil-kırmızılı takımın 1-0 kazandığı Bulvarspor maçında 23'üncü dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Enes'in çekilen MR'ında yırtık çıkmaması teknik ekibin yüzünü güldürdü. Bu hafta pazar günü deplasmanda 23 Elazığ FK ile karşılaşacak Karşıyaka'da Enes'in iğneyle forma giyeceği belirtildi. Kaf-Kaf'ta aynı müsabakada aldığı darbe sonucu bileği şişen stoper İsmail'in oynayıp oynamayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.