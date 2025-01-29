Shopov hamlesi

Bu sezonu Avrupa kupalarına katılma potasında bitirmeyi hedefleyen Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe'nin oyuncu izleme ekibinin radarına Bulgaristan'dan bir orta saha oyuncusu takıldı. CSKA Sofya'da bu sezon 13 maçta 6 asist yapan Stanislav Shopov sarı-kırmızılı takımın gündemine girdi. Isaac Solet'in sakatlığının ardından 8 numara bölgesine oyuncu arayışında olan Göz-Göz, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun mali durumunu Bulgar kulübüne sordu. Shopov'u sezon sonunda bonservissiz kaybetmek istemeyen Bulgar kulübünün, oyuncuyu satışa onay verebileceği kaydedildi. Bulgaristan futbolunu yakından tanıyan, yakın zamanda Heliton'u CSKA Sofya'dan, Isaac Solet'i Slavia Sofya'dan keşfeden teknik direktör Stanimir Stoilov'un genç futbolcuyla ilgili vereceği son raporla birlikte transferin şekilleneceği öğrenildi.

HEERENVEN'DE DE OYNADI

Kariyerine 2017-18 sezonunda Bote Plovdiv'de başlayan ve bu kulüpte 2020 yılına kadar 45 karşılaşmaya çıkan Shopov, 2020-2022 arası transfer olduğu Hollanda ligi kulübü Heerenven'de sadece 1 maçta şans bulabildi. 2022'de tekrar ülkesine geri dönen ve CSKA Sofya'da görev olan orta saha oyuncusu, Sofya ekibinde 84 karşılaşmada 5 kez ağları havalandırdı. Bulgaristan A Milli Takım formasını 2 kez giyen 2002 doğumlu oyuncu, ülkesinin alt yaş milli takımlarında da 45 defa görev alıp 6 kez ağları havalandırdı. Merkez orta sahanın yanında 10 numara ve sağ açık pozisyonlarında oynayabilme özelliği bulunan 22 yaşındaki futbolcu, Bulgaristan Birinci Ligi'nde asist sıralamasında 3. sırada yer alıyor.

KARİYERİNDE 133 MAÇA ÇIKTI

Göztepe'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği Stanislav Shopov, futbola ülkesinin takımlarından Botev Plovdiv'de başladı. Bu takım da dört sezon forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, daha sonra Heerenven'e giderken son üç sezondur CSK Sofya'da forma giyiyor. Kariyerinde 133 karşılaşmada görev yapan yıldız orta saha oyuncusu takımının vazgeçilmezleri arasına girdi. Bulgaristan alt milli yaş gruplarının hepsinde forma giyen Shopov, A Milli Takımı ile de 2 maça çıktı.

ROMULO CARDOSO DURMAK BİLMİYOR

Göztepe'nin Brezilyalı forveti Romulo Cardoso, oynadığı son 6 maçın 5'inde skora etki etti. Adana Demirspor karşısında 1 gol, 1 asist, Hatayspor önünde 1 gol, Galatasaray maçında 1 gol ve Kasımpaşa mücadelesinde 1 kez ağları sarsıp, 1 agol pası yapan yıldız futbolcu, Fenerbahçe karşılaşmasında gol atamasa da 2 asistle ön plana çıktı. Oynadığı 17 resmi müsabakada 9 gol, 7 asiste ulaşan 22 yaşındaki futbolcu, transfer döneminin en gözde isimleri durumunda.

FURKAN BAYIR İMZAYI ATTI

Brezilya'nın Athletico Paranaense takımından golcü Emersonn Correia da Silva ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'un stoperi Furkan Bayır'la da anlaşma sağladı. Yaklaşık 4.5 sezondur Alanyaspor formasını terleten 24 yaşındaki futbolcu 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladı. Menemen Futbol Kulübü'nün altyapısından yetişen Furkan Bayır, 2021-2022 sezonunda Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'a transfer oldu. Akdeniz ekibinde önceki yıllarda istikrarlı bir şekilde forma giyen Furkan, bu sezon ise sadece 4 müsabakaya çıktı. Furkan Bayır, 4 karşılaşmada toplam 223 dakika süre aldı. Oyuncu ayrıca Türkiye U21 Takımı'nda da 4 karşılaşmada forma giydi.

TARAFTARDAN AÇIKLAMA

Göztepe'nin taraftar grupları, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Fenerbahçe maçında rakip takım taraftarlarla ve sarı-lacivertlilerin kalecisi İrfan Can Eğribayat ile ilgili yaşananlara dair açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı futbolseverlerin birçok taraftar grubunun açıklamasının özeti şu şekilde: "İzmir'de oynanan maçın ardından Fenerbahçe taraftarlarının 'Kadıköy'e nasıl geleceksiniz?" şeklinde söylemlerine en güzel cevabı verdik. Mertçe deplasmanımıza gittik ve tek bir taraftarımızın burnu kanamadan İzmir'e döndük. Sosyal medyada yaratılmaya çalışılan yalan algılara kimsenin itibar etmemesini rica ediyoruz." 2020-22 sezonları arasında Göz-Göz kalesini koruyan ve geçtiğimiz hafta sonu Fenerbahçe formasıyla eski takımına rakip olan İrfan Can Eğribayat hakkında da açıklamlar oldu.

İRFAN'I UNUTMAYIZ

Genç eldivenin maç içinde Göztepe tribünlerini tahrik edici hareketleri ve maç sonunda yaptığı "Göztepe benim için artık yok" açıklamasına da cevap veren taraftar grupları, "Çocuğunun vefatı döneminde ona destek olan tek camia Göztepe idi. Ancak İrfan Can tüm Göztepe taraftarlarını hedef almaya çalıştı. Göztepe taraftarlarını karalamaya çalışmak ayıptır ve biz bunu unutmayız. Her platformda gereken cevabı vermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.