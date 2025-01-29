Yen de gel Manisa Basket

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Manisa Basket, Son 16 Turu J Grubu'ndaki ilk maçında bugün deplasmanda Unicaja Malaga ile karşılaşacak. Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena'da oynanacak müsabaka saat 22.30'da başlayacak. Manisa temsilcisinde Litvanya Milli Takımı'nda sakatlanıp sezonu kapatan Martynas Echodas forma giyemeyecek.

PLAY INN'DE CHEMNİTZ'İ ELEMİŞTİ

Gruptaki ilk maçından galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Manisa Basket, ligde son olarak deplasmanda Bursaspor'u 96-80 mağlup etmişti. Şampiyonlar Ligi Play-Inn etabında iki maçta da Chemnitz ekibini mağlup etmeyi başarmıştı. Gruptaki diğer maçta Galatasaray, Litvanya deplasmanında Rytas Vilnius ile 20.30'da karşı karşıya gelecek.

İKİ KULVARDA DA FARKLI KONUMDA

Manisa Basket, bu sezon lig ve Avrupa'da gösterdiği farklı performansla dikkat çekiyor. Süper Lig'de bu sezon 16 maçta 4 galibiyetle düşme potasının hemen üzerinde yer alan Manisa ekibi, Avrupa'da ise Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu'na katılarak büyük sükse yaptı. Ligde sadece 4 galibiyeti olan Manisa Basket, Avrupa'da 8 maçta 6 galibiyet alarak gurur kaynağı oldu.