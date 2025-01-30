Gençlere can suyu

İzmir'in yetiştirdiği en önemli milli voleybolculardan, Vakıfbank'ın başarılı sporcusu Cansu Özbay kendi adını taşıyan Cansu Özbay Akademisi'nde eğitim gören sporcularla bir araya geldi. Urla'daki TED İzmir Koleji'nin spor salonunda antrenman yapan 7-14 yaş arasındaki minik sporcular, idolleri Özbay ile unutamayacakları iki gün geçirmiş oldu. 27 ve 28 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşen bu buluşmada çocuklar, veliler ve milli yıldız Özbay keyifli dakikalar geçirdi. Cansu Özbay Voleybol Akademi Spor Kulübü'nün kurulduğu 3 aydan bu yana çığ gibi büyüdüğünü ifade eden Özbay, "Amacımız daha çok öğrenciyi voleybola teşvik etmek ve onlara bir şeyler katabilmek, spora kazandırabilmekti. Bu kulüp en büyük hayalimdi. 45 öğrencimiz var. Ve kurulduktan çok kısa bir süre sonra bu sayıya ulaştık. 2 gün boyunca da sporcularımla beraber antrenmana katıldım, onlara tecrübelerimi aktarma şansım oldu. Onlar da çok mutlu. Yavaş yavaş daha da büyümek, daha çok genç yeteneğe hitap etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HEDEF LİGLERE KATILMAK"

Kurdukları mini voleybol takımının turnuvaya katıldığını ve bir aylık çalışma sonunda maç kazanma noktasına gelecek kadar geliştiğini belirten Özbay, "Amacımız daha çok maça çıkmak, liglere katılabilmek ve sporculara bu güzel ortamı tattırabilmek. Çünkü onların hem sosyalleşmesi açısından hem de kendi özgüvenlerinin gelişmesi açısından turnuvalar çok önemli. Antrenmanda çalışmalarının karşılığını aldıklarını görmek velileri ve öğrencileri pozitif anlamda etkiliyor" ifadelerini kullandı.

SPORCU VELİLERİ ÇOK MEMNUN

Akademide eğitim gören minik voleybolcuların aileleri çok mutlu.

Yaklaşık 3 ay önce resmen faaliyete başlayan Cansu Özbay Voleybol Akademi Spor Kulübü kısa zamanda çığ gibi büyüdü. Kulüp şu ana kadar 45 minik sporcuyu bünyesine katarken, potansiyel yıldız adayı olarak görülen miniklerin aileleri de bu oluşumdan oldukça mutlu. Cansu Özbay Voleybol Akademi Spor Kulübü'nde eğitim gören çocuğunun gelişiminden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen veli Demet Oğuz, "9 yaşında bir kızım var. TED İzmir Koleji'nde böyle bir kurs açılması çok hoşumuza gitti. Ayrıca yıllardır gurur duyarak takip ettiğimiz Cansu Özbay'ın idmana gelip bize destek vermesi, yaptığı jestler, gerek veliler gerek öğrencileri çok sevindirdi. Bir aile olduğumuzu hissettik" dedi.

TAM BİR AİLE KULÜBÜ OLDU

Cansu Özbay'ın spor akademisi tam bir aile oluşumu. Baba Özkan Özbay kulüp başkanı, anne Nursel Özbay ise genel koordinatör olarak aktif rol alırken Cansu'nun erkek kardeşi Furkan da eski bir voleybolcu olarak antrenörlük görevini üstleniyor. Baba Özkan Özbay, çocuklarla idman yapmanın hem Cansu'nun motivasyonunu artırdığını hem de miniklerin bu buluşmayla unutamayacakları deneyimler yaşadığını söyledi. Baba Özbay "Mini bir turnuvaya katıldık. Üç takımla maç yaptık. Yavaş yavaş bu sayıyı artırmaya çalışacağız. Bütün oyuncularımıza lisans çıkaracağız. Federasyonun bize gönderdiği yönergelerle alakalı çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.