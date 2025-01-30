Menemen FK’da Emirhan korkusu

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü'nde Emirhan Arkutcu korkusu yaşanıyor. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya katılan 19 yaşındaki hücum oyuncusu gösterdiği performansla sarılacivertlilerin değişilmez isimlerinden biri oldu. İzmir ekibinin başarısında büyük pay sahibi olan genç yıldız adayının talipleri de çoğaldı. Sarı-lacivertli forma altında bu sezon 18 müsabakanın 14'üne ilk 11'de çıkan Emirhan takımına 5 gollük katkı da bulundu. Menemen FK'da yedi gollü Mazlum Demir'in ardından beşer golle Hakkı Türker ile birlikte en golcü isimlerinden olan 19 yaşındaki futbolcuya 1. Lig ekiplerinin talip olduğu öne sürüldü. İzmir temsilcisinin Emirhan'ı elinden kaçırmamak için Fenerbahçe ile görüşmelere başladığı iddia edildi.