Orta sahada alarm

Süper Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe'de orta saha sıkıntısı baş gösterdi. Alanyaspor'u yenerek Fenerbahçe mağlubiyetini telafi etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılarda sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu orta alanda teknik direktör Stanimir Stoilov'u dar rotas yona itti. Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Anthony Dennis'in yanı sıra tedavileri süren Isaac Solet ve Doğan Erdoğan'dan yararlanamayacak olan Stoilov'un özellikle defansif anlamda orta sahayı kurgulamakta zorlandığı kaydedildi.

Stanimir Stoilov

YENİ TAKVİYE GÜNDEME GELDİ

Oyuncu eksikliği nedeniyle asıl bölgesi sol stoper olan Novatus Miroshi'yi orta sahaya kaydırmak zorunda kalan Bulgar teknik adamın, Alanyaspor karşılaşmasında Tanzanyalı oyuncunun yanına Victor Hugo ya da Ahmed Ildız'ı monte edeceği ifade edildi. Ara transfer döneminde Brezilyalı forvet Emersonn Correia ile Alanyaspor'da stoper Furkan Bayır'ı kadrosuna dahil eden Göztepe'nin Türkiye Kupası ve lig takvimini düşünerek orta saha takviyesi de yapabileceği bildirildi.