Daha güçlü olacak

FENERBAHÇE Avrupa Ligi'nde lig aşamasında beklenenden daha fazla zorlandığı bir kısmı istediğini alarak geçmeyi başardı. Birçok eksik futbolcusuna rağmen eldeki imkanları sonuna kadar kullanarak zorlu Danimarka deplasmanında oynadığı son maçta sahadan beraberlikle ayrılarak Play- Off oynamaya hak kazandı. İniş-çıkışlı bir grafik sergileyen ve bunca sakat isme rağmen zor da olsa istediğini aldı. Maçta Danimarka ekibi ilk önemli atağında öne geçti. Neyse ki orta alanda kapılan top sonrası En-Nesyri çok klas vuruşla skora denge getirdi ve soyunma odasına eşitlikle gidildi. İkinci yarıya ise çok etkili başlayan Fenerbahçe Dzeko ile geri dönüşü tamamladı ancak Danimarka ekibi üst üste atakların ardından aradığı golü buldu. Neyse ki rakiplerin aldığı sonuçlar da olumlu olunca Kanarya adını ilk 24 takım arasına yazdırdı. Bunca oyun planı ve oyuncu eksiğine rağmen Avrupa'da yoluna devam eden sarı-lacivertliler, Skriniar, Diego Carlos, Talisca gibi yeni hamleleriyle daha güçlü bir şekilde rakiplerinin karşısına çıkacak.