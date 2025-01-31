Karşıyaka filede Dilara ile anlaştı

Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda zirve takipçisi Karşıyaka dış transferde yeni bir takviye gerçekleştirdi. Şampiyonluk mücadelesi veren yeşil-kırmızılılar, smaçör Dilara Gedikoğlu ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şubesi olarak daha önce camiamıza duyurduğumuz ve tüm şartlarını yerine getirdiğimiz ikinci transferimizi başarıyla tamamladık. Yeşilyurt Spor Kulübü'nden yetenekli smaçör Dilara Gedikoğlu'nu kadromuza katarak gücümüze güç kattık. Dilara Gedikoğlu'nun takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyor ve Karşıyaka formasını gururla terleteceğine güveniyoruz. Kendisine Karşıyaka ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Kariyerinde Maltepe Yalı, G.Saray, Tulsa Üniversitesi, Arizona Üniversitesi, İstanbul BŞB, Missouri Üniversitesi formalarını giyen 25 yaşındaki sporcu, ligin kalan bölümünde Kaf-Kaf için mücadele edecek.