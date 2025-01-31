Manisa’dan acı fren

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu ilk maçında İspanya'da son şampiyon Unicaja Malaga'ya 91-73 mağlup olan Manisa Basket, grup müsabakalarına mağlubiyetle başladı. İspanya'daki karşılaşmaya kadar 8 Avrupa maçından 6 galibiyet çıkaran kırmızı- beyazlı Manisa temsilcisi, Play-In'de de Almanya'dan Chemnitz'i iki maçta da yenerek adını son 16 Turu'na yazdırmıştı. İspanya Ligi'nde lider olan Unicaja Malaga karşısında ilk 2 çeyrekte başa baş bir oyun sergileyen Manisa temsilcisi ikinci devrede güçlü rakibine engel olamadı.

HEDEF ÇEYREK FİNALE ÇIKMAK

İspanyol rakiplerini tebrik eden Manisa Basket Başantrenör Kazys Maksvytis, "Müsabaka boyunca çok istikrarlı oynadılar. İlk yarıda maçın içindeydik ama ikinci yarı belirleyici oldu, soyunma odasından çok daha agresif bir savunmayla döndüler. Unicaja Malaga gibi bir takıma karşı oynarken maç içi serilere izin vermemeniz gerekiyor. Rakibimiz ikinci yarıda iyi bir ritim yakaladı, biz ise onlara yanıt veremedik. Kaybettik ama kalan maçlarda çeyrek finale kalabilmek için mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.