Kartal sakata geldi

Trendyol Süper Lig'de haftayı maç yapmadan geçecek Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken yıldız futbolculardan gelen sakatlık haberleri moralleri bozdu. Kulüpten yapılan açıklamada Ciro Immobile, Rafa Silva ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almadığı belirtildi. Açıklamada, "Takımımızın antrenmanına; sağ uyluk üst kısmına aldığı darbe sonrası yumuşak doku ödemi ve kanama gelişen Ciro Immobile, sol kalça impingement sendromuna bağlı eklem içi sıvı artışı bulunan Rafa Silva ve sağ hamstring tendinopatisi olan Bakhtiyor Zainutdinov katılmadı" ifadeleri yer aldı. Sakatlığı bulunan isimlerden Tayyip Talha Sanuç'la ilgiliyse "Sağ hamstring tendon yaralanması nedeniyle tedavi süreci devam eden Tayyip Talha Sanuç ise sahaya dönüş antrenörü eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü" açıklaması yapıldı. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Norveç'e gittiği belirtilip, dün antrenman Erling Moe yönetiminde gerçekleştirildi.

BEŞİKTAŞ'TAN KANAT HAREKATI

Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminde kadrosuna yeni bir kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta yeni bir isim gündemde. Siyah-beyazlı ekip, Sparta Prag forması giyen Veljko Birmancevic'le ilgileniyor. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon 25 karşılaşmada sahaya çıkarken 7 gol ve 4 asist kaydetti.