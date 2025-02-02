Rakip Karagümrük

Sezon başından bu yana 1. Lig'de inişli- çıkışlı bir grafik sergileyen Manisa FK, bugün sahasında zirvenin önemli adaylarından Fatih Karagümrük ile kapışacak. Son olarak Sakaryaspor'u 2-1 yenerek çıkışa geçen siyah-beyazlılar, bu hafta bir galibiyet daha elde ederek 2'de 2 yapmak istiyor. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Play-Off hattıyla zirveyi yakından ilgilendiren bu karşılaşmada siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı Mamadou Cissokho ile Kadir Kaan Yurdakul görev yapamayacak.