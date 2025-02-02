Sessiz derbi

FOTOĞRAFLAR : LEVENT ARIÖZ

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 20. haftasında Ege derbisinde Bucaspor 1928 evinde Somaspor ile 0-0 berabere kaldı. 14. dakikada Somaspor atağında Enes'in ceza sahası dışında şutu direğin 2 karış üstünden dışarı çıktı. 24. dakikada Yasin'in ara pasında sol kanatta Mehmet Sak'ın ortasında ceza sahası içinde Zeki altı pastan müsait pozisyonda vurdu, top üst direğin üzerinden auta çıktı. 41. dakikada Somaspor'dan Erdem'in ceza sahası yayından şutunu kaleci Bayram uçarak kornere çeldi.

FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİLER

55. dakikada Mehmet Sak'ın sol çaprazdan vuruşu üstten dışarı çıktı. 90+4. dakikada Bucaspor 1928 kalecisi Bayram'ın orta saha çizgisinden kullandığı serbest vuruşta hava topuna çıkan Emre Erdem'in indirdiği topa ceza sahası dışından vuran Mecit'in şutu üstten auta gitti. Karşılaşmada her iki ekip de yakaladığı fırsatları gole çeviremezken, sahadan 0-0'lık beraberlik ve 1'er puanla ayrıldı.

ÜZÜMCÜ VE GÜRAÇAR KADROYU DEĞİŞTİRDİ

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, geçen hafta 1-1 biten Ankara Demirspor maçı ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Üzümcü, Şerif Doğan, Nizamettin Çalışkan ve İsmail Haktan Odabaşı'nın yerine Emir Bilgin, Cebrail İrtürk ve Buğra Akçagün'e as takımda şans verdi. Soma cephesinde ise teknik direktor Erman Güraçar geçen hafta sahaya sürdüğü ilk 11'e göre tek hamle yaptı. Güraçar, Burak Fıstıkçıoğlu'nun yerine Enes Aydın'a görev verdi.

ALTYAPIDAN 4

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, sarı-lacivertlilerin altyapısından çıkan 4 ismi ilk 11'e monte etti. Defansta Emre Erdem, Emir Bilgin orta sahada Cebrail İrtürk ve hücumda Buğra Akçagün as kadroda kendine şans buldu. Ligin ilk yarısında 16 maçta kaleyi koruyan özkaynaktan çıkan bir diğer oyuncu 20 yaşındaki kaleci Efe Doğan ise maç kadrosunda yer almadı.

MİNİ YORUM / Levent ARIÖZ

DİNAMİK SOMASPOR'A BUCASPOR YETİŞEMEDİ

İzmır'de oynanan Ege derbisinde gol sesi çıkmadı. Genç oyuncu ağırlıklı ve atletik Soma, deneyimli isimlerin çoğunlukta olduğu Bucaspor 1928 karşısında dinamizm avantajını iyi kullandı. Son 10 dakika hariç maçı domine etti. İlk yarıda kaçırdığı pozisyonlar vardı Manisa ekibinin. Buca devre arasında taktiksel bir karar verdi. Rakibi ile kora kor oynasa maçı kaybetme olasılığı yüksekti. İkinci devre geriye yaslanıp kontra ataklarla gol aradı, topu Soma'ya verdi. 1 puana razı oldu. Soma'daki Kamil Fidan kumaşıyla meslektaşlarından ayrıldı. 22 yaşına rağmen liderlik aldı, oyuncu arkadaşlarını yönlendirdi, gerekirse kızdı, çok zor top kaybeden, oyun kuran Kamil'in üst liglere transfer olması sürpriz olmaz. Soma oyuncu yetiştirme politikasında doğru yolda olduğunu gösterdi elindeki potansiyelli oyuncuları gördüğümüzde. Buca ise Play-Off hattına adını yazdırmak istiyorsa mutlaka 11'inde 5-6 genç oyuncuyu bulundurmalı. Yoksa yaşadığı fiziksel eksiklikle çoğu maçta rakibe karşı mahkum oynaması kaçınılmaz.