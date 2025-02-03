Bodrum Umut’un peşinde

TRANSFER çalışmalarına hız veren Sipay Bodrum FK'da gündem forvet transferi. Santrfor pozisyonunda yer alan George Puşcaş, Gökdeniz ve Celal Dumanlı'dan istediği verimi alamayan yeşil-beyazlılar, Trabzon'da gözden çıkarılan Umut Bozok'un peşine düştü. Umut'u kadrosuna katmak için Eyüpspor da devreye girmiş, bordo- mavililer ise bonservis bedeli talep ettiği için görüşmeler tıkanmıştı. Bodrum FK'nın, Trabzon ile bonservis pazarlığında bulunduğu ve orta yolun bulunması halinde transferin sonuçlanacağı öğrenildi. 28 yaşındaki forvet ile Kasımpaşa ve Kayserispor'un da ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. Umut Bozok, kariyerinin en parlak dönemini Kasımpaşa'da geçirmiş, 2021-22 sezonunda 20 kez fileleri havalandırarak Süper Lig'de gol kralı olmuştu.