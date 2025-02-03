Ege derbisi Merkezefendi’nin

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Merkezefendi Basket, sahasında ağırladığı İzmir ekibi Karşıyaka'yı 95-71 yenerek 7 maç sonra ligde galibiyetle tanıştı. Karşıyaka'da ise mağlubiyet serisi 6 maça çıktı. Merkezefendi, tamamı Ben McLemore'dan gelen sayılarla 3. dakikayı 9-7 önde geçmeyi başardı 7. dakikada Denizli ekibi 17-15 öndeyken McLemore 15 sayıya ulaştı. Muhsin Yaşar'ın direncine karşın Merkezefendi ilk periyodu 25-20 önde tamamladı. İkinci periyodda da hücumda zorlanmayan Merkezefendi soyunma odasına 49-35 önde gitmesini bildi.

2.YARIDA DA MERKEZEFENDİ ÜSTÜNDÜ

Üçüncü periyottaa Karşıyaka daha tempolu oynayarak kolay sayılar buldu. Merkezefendi ise Moody ile farkı çift hanelerde tutup son periyoda 68-58 önde girdi. Dar rotasyonla oynayan Karşıyaka karşısında Merkezefendi, bitime 5 dakika kala Egehan Arna ile arayı 16 sayıya (80-64) getirdi. 2 dakika kala 20 farkı gören Merkezefendi Belediyesi karşılaşmayı 95-71 kazan