Kartal Al Musrati’yi gönderdi

EŞİKTAŞ tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödediği Al Musrati ile yollarını ayırdı. Geçen sezonun devre arasında 14 milyon Euro ödenerek alınan Al Musrati, Fransa Ligi'nden Monaco'ya kiralık olarak gidiyor. Al Musrati için Beşiktaş'a kiralama bedeli ödeneceği ve sözleşmede 11 milyon Euro'luk zorunlu olmayan satın alma opsiyonunun da bulunacağı belirtildi. Bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Al-Musrati 1795 dakika sahada kaldı ve 2 gollük skor katkısı verdi. Bu arada Beşiktaş Wolverhampton'ın orta saha oyuncusu Lemina ile ilgilerinin olmadığını duyurdu. Bilindiği üzere futbolcunun siyah-beyazlı ekiple temas halinde olduğu ileri sürülmüştü. G.Saray formasıyla zaman zaman sakatlık yaşayan Gabonlu yıldız, sezonun tamamında yer alamamıştı.