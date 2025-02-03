Manisa Basket’in gücü yetmedi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi 17'nci haftasında Manisa Basket evinde Darüşşafaka'ya normal süresi 82-82 biten maçta uzatma sonucu mağlup oldu: 86-96. Darüşşafaka'da Moore attığı 32 sayıyla takımına galibiyeti getirdi. Geçen hafta Bursaspor'u mağlup ederek ligde kalma adına umutlanan Manisa temsilcisi, bu sonuçla umut tüketti. Kırmızı-siyahlılar, 17. haftayı averajla düşme hattında 15. sırada tamamladı. Manisa Basket, gelecek hafta deplasmanda Ege derbisinde Play-Off mücadelesi veren Aliağa Petkimspor'un konuğu olacak.