Ogün Altıparmak son yolculuğuna uğurlandı

ÖNCEKI gün hayatını kaybeden Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu teknik direktör Ogün Altıparmak için dün tören düzenlendi. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve yöneticilerin yanı sıra camianın önde gelen isimleri ve yakınları katıldı. Altıparmak'ın efsane tanımına giren bir isim olduğunu dile getiren Koç, "Gerçek bir Fenerbahçeli, Türk sporu ve milli takıma çok şey vermiş birini, bir cumhuriyet sevdalısını uğurluyoruz" diye konuştu.