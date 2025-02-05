Arkas Spor nihayet kazandı

VOLEYBOL SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Arkas Spor, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti. Son iki maçında sırasıyla Ziraat Bankkart ve Spor Toto'ya yenilen İzmir ekibi bu sonuçla kendine geldi ve puan tablosundaki yerini sağlamlaştırdı. Müsabakaya işi başlayan lacivert-beyazlılar heyecan dolu ilk seti 25-23 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Son bölümde hata yapmayan sarı-kırmızılılar, seti 27-25 alarak durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette Arkas, oyunu domine etti. Rakibine şans tanımayan İzmir temsilcisi 25-16'lık sonuçla 2-1 öne geçti. Dördüncü sette de Arkas üstünlüğünü sürdürdü. Arkas Spor bu seti de 25-19 alarak maçı 3-1 kazandı.