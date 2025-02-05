Denizli’de kongre iptal

Denizlispor'da ki çalkantılı süreç, daha önce yapılacağı açıklanan kongreye de etki etti. Daha önce 18 Şubat 2025 ve 25 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacağı açıklanan seçimli olağan üstü genel kurul toplantısının yönetim kurulu kararı ile iptal edildiği açıklandı. Başkan Erhan Ergil, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu günlerde yanımızda durmayanın kongrede aday olma yüzü de yoktur. Pusuda bekleyenleri üzdüğümüz için özür dileriz. Denizlispor'u düşünen varsa şimdi gelsin, bir şeyler yapsın. 'Başkan olacağım desin'. Omuzlarımız üzerinde götürelim kongreye. Kimse 1 ay sonra kongreye gidecek olan ve finansal yapısı çözüme kavuşmayan bir kulübe destek olmak istemiyor. Çözümsüzlükleri çözmek üzereyiz. Büyüklerde artık olaya el atsın" dedi.