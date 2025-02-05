Karşıyaka’yı sırtlıyorlar

3. Lig 1. Grup'ta Play-Off hattında ikinci sıraya kurulan Karşıyaka'yı İshak Kurt ve Ali Sinan Gayla sırtlıyor. Devre arasında ayrılmak isteyen Gökhan Meral haricinde takımı korumayı başaran yeşil-kırmızılılarda yıldız oyuncular İshak ile Ali Sinan, ikinci yarıya formda başladı. Ligde son 2 sezonun gol kralı ve geçen sezon şampiyon olarak transfer olduğu Kaf-Kaf'ta ilk yarıda 12 maçta 3 gol atabilen İshak, ikinci devrede 3 haftayı 3 golle geçti. Toplamda 6 gole ulaşan yıldız futbolcu Enes'i gol sayısında yakaladı. Yine geçen sezon Karaköprü Belediyespor'da 13 gol atıp şampiyon olan sağ kanat Ali Sinan da ilk yarıda 2 gol attıktan sonra ikinci devrenin ilk 3 maçında 2 kez gol sevinci yaşadı. Bulvarspor önünde tek golle takımına 1-0'lık galibiyeti getiren Ali Sinan, 23 Elazığ FK deplasmanında üst üste ikinci golünü attı.