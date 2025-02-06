Ege Üniversitesi Avrupa’da şampiyon

Ege Üniversitesi Sualtı Ragbi Takımı, Avrupa arenasında Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenen 42'nci Salzburger Stier Sualtı Ragbisi Turnuvası'nda şampiyon oldu. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Ege Üniversitesi, büyük erkekler elit takımı olarak birincilik elde etti. Avrupa'nın 8 ülkesinden 9 takımla lig usulü puantaj üzerinden yapılan turnuvayı Ege Üniversitesi Sualtı Ragbi Takımı, tüm müsabakalarında gol yemeden kazandı. Avrupa'nın köklü 9 kulübünün yer aldığı turnuvada Ege ekibi hem takım oyunundaki üstünlüğü hem de bireysel performanslarıyla dikkat çekti.