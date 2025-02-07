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Bilek güreşinde Salihli damgası

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bilek güreşinde Salihli damgası

Manisa'da düzenlenen Bilek Güreşi İl Birinciliği müsabakalarında Salihli Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şule Gürbüz ve Nihal Önal şampiyon oldu. Manisa'da düzenlenen Bilek Güreşi B Genç İl Birinciliği Müsabakalarına Salihli Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Şule Gürbüz, Seher Yalıç, Ayriz İpekli ve Nihal Önal, Beden Eğitimi Öğretmenleri Akın Uysal öncülüğünde katıldı. Müsabakalarda başarıya imza atan Şule Gürbüz ve Nihal Önal şampiyon olurken, Seher Yalıç ve Ayriz İpekli il ikincisi oldu. Okul Müdürü Akın Akçeltik, Manisa'dan madalyalarla dönen öğrencileri ve Beden Eğitimi Öğretmeni Akın Uysal'ı tebrik etti. Akçeltik, öğrencilere Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi.

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