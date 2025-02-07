Manisa tatsız

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde geçen hafta evinde Darüşşafaka Lassa'ya mağlup olan Manisa Basket, Avrupa'da da istediği sonucu alamamanın üzüntüsünü yaşadı. Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'ndaki ikinci maçta evinde Avrupa'daki Türk derbisinde Galatasaray'a 96-85 mağlup olan Ege ekibi, çeyrek final yolunda avantaj kaybeti. İlk grup maçında da İspanya'da Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu olan Unicaja Malaga'ya mağlup olan Manisa ekibi, 2'de 0'la grupta son sıraya demir attı. Grupta 4 maçı kalan Manisa Basket, milli ara sonrası 5 Mart'ta Litvanya'da Rytas Vilnius'a konuk olacak. Manisa Basket ligde ise pazartesi günü Ege derbisinde deplasmanda Aliağa Petkimspor ile karşılaşacak. İki ekibin bu sezonki ilk randevusunda Manise Basket evinde rakibine 74-67 yenilmişti.