Aslan tam gaz

Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, transferde durmuyor. Ara transfer döneminde bombaları patlatarak Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina ve son olarak Carlos Cuesta'yı kadrosuna katan Cim-Bom, iki hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki ilk isim Lens'te forma giyen Przemyslaw Frankowski oldu. Yurtdışı kaynaklı iddialara göre Galatasaray, Lens'e Frankowski için 7 milyon Euro resmi teklifte bulundu. Haberde, "Frankowski, Galatasaray'a gitmek istiyor. Lens de transfere sıcak bakıyor" yorumu yapıldı. 29 yaşındaki Polonyalı futbolcunun 9 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor.

YENİ TEKLİFİ 4.5 MİLYON EURO

Polonyalı orta saha oyuncusunun yanı sıra sarı-kırmızılılar, Eren Elmalı için de ısrarını sürdürüyor. Eren Elmalı için Trabzonspor'la transfer döneminin başından beri temaslarını sürdüren Galatasaray, 4.5 milyon Euro'luk yeni bir teklif yaptı. Bordo-mavili ekibin cevabını beklemeye geçen Cim-Bom, 24 yaşındaki sol beki bu kez kadrosuna katarak savunma hattında rahat bir nefes almak istiyor. Kadrosuna şimdiye kadar 4 yeni takviye yapan sarı-kırmızılılar, 6 transferle kış dönemini bitirmeyi hedefliyor.

LEMİNA LİSTE DIŞI

Galatasaray'ın UEFA listesine eklediği üç isim belli oldu. Sarı-kırmızılılarda güncellenen UEFA listesinden takımdan ayrılan Hakim Ziyech, Michy Batshuayi ve Victor Nelsson'un isimleri çıkartılırken Carlos Cuesta, Roland Sallai ve Alvaro Morata'nın isimleri listeye yazıldı. Galatasaray'da yeni transferlerden Mario Lemina ve Ahmed Kutucu liste dışında kaldı. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off'unda AZ Alkmaar ile oynayacağı maçlarda bu 3 isim görev verilmesi halinde sahada olacak.

GENÇ YUSUF DEMİR BOLU'DA RESİTAL SUNDU

Galatasaray'ın Boluspor'u 4-1'lik skorla mağlup ettiği kupa maçında genç futbolcu Yusuf Demir performansıyla göz doldurdu. Aslan'ın 1-0 geriye düştüğü maçta 1 gol, 2 asistlik performansıyla galibiyette rol oynayan 21 yaşındaki futbolcu teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girdi. 20 yaşındaki Eyüp Aydın da attığı jeneriklik golle parmak ısırttı.