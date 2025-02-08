Karşıyaka’da Yasin gole hasret

Nesine Üçüncü Lig Birinci Grup'ta transfer yasağı ve mali sıkıntısı yüzünden şampiyonluk yarışındaki kadrosunu takviye edemeyen Karşıyaka'da ağır sakatlıktan çıkan santrfor Yasin Ozan da beklediği patlamayı bir türlü yapamadı. Geçen sezon takımın en golcüsüyken 17 Şubat 2023'teki Batman Petrolspor maçında çapraz bağları kopunca ameliyat olarak sezonu kapatan Yasin, sahalara bu sezon ekim ayının sonunda dönebildi. İyileştikten sonra lig ve Türkiye Kupası'nda 11 maçta forma giyen Yasin, sadece 17 Kasım'daki Anadolu Üniversitesi deplasmanında ağları sarstı. O maçta 289 gün sonra gol sevinci yaşayan gurbetçi futbolcu, ardından forma giydiği son 7 lig maçında ise skor üretemedi.