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Merkezefendi’nin rakibi Beşiktaş

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Merkezefendi’nin rakibi Beşiktaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7 maçlık mağlubiyet serisinin ardından geçen hafta kadrosu dağılan Karşıyaka'yı yenerek kümede kalma yarışında umut tazeleyen Merkezefendi Belediyesi Basket bugün Beşiktaş'a konuk olacak. Beşiktaş Akatlar Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Ligde Beşiktaş'ın 17 maçta 12 galibiyeti, Karşıyaka galibiyetine rağmen düşme hattında son sıradan kurtulamayan Merkezefendi'nin ise 3 galibiyeti bulunuyor. Denizli temsilcisi bu mücadelenin ardından milli takım arasını maç yapmadan geçirecek.

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