  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Horoz’da prim dopingi

Horoz’da prim dopingi

Erciyes’i yenerek kümede kalma umutlarını diri tutan Denizlispor’da oyunculara 40’ar bin lira prim verilecek

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Horoz’da prim dopingi

NESİNE 3.Lig 4. Grup'ta Erciyes 38 FSK'yı yenerek kurtuluş ümitlerini yeşerten Denizlispor'da kesenin ağzını açan yönetim, 40'ar bin lira prim verecek. Kritik galibiyetle nefes alan Horoz, bu sezon ilk kez evinde üst üste 2 maç kazanırken puanını 10'a yükselterek özgüven kazandı. Son 4 yılda 3 kez küme düşen, transfer yasağıyla kadrosunda altyapı oyuncuları kalan, yönetim krizleriyle boğuşurken 6 puanı da FIFA tarafından silinen Denizli'de pes etmeyen genç futbolcular camianın umutlarını artırdı. Silinen puanları olmasa şu an ateş hattının üzerinde olacak Denizlispor, ikinci yarıda aldığı 2 galibiyete rağmen 10 puanla son sırada kaldı.

'SERİYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Teknik Direktör Kürşat Taş, sistematik oyun açısından iyi görüntü verdiklerini belirterek, "Bu oyunumuzu deplasmanda da sürdürmek ve galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. Savaşmaya ve birlik olmaya devam edeceğiz. Daha pratik ve daha pozitif olmalıyız" dedi. Kesenin ağzını açan yönetim ise Erciyes 38 FSK maçı galibiyet primini 40 bin liraya yükseltti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA